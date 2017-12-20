印度無人駕駛地鐵 試運行脫軌破牆而出

印度德里地鐵週二（19日）下午試運行一輛無人駕駛列車，沒想到列車竟然脫軌破牆而出，引發大眾運輸安全問題。（圖取自《印度斯坦時報》）

2017-12-20 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕自動駕駛交通工具似乎是未來趨勢，印度德里地鐵（Delhi Metro）週二（19日）下午就為高度自動化的路線試行一輛無人駕駛列車，但沒想到列車竟然脫軌破牆而出，引發大眾運輸安全問題。

印度媒體報導，無人駕駛列車將在「洋紅色線（magenta line）」運行，這條路線將在耶誕節通車，預計印度總理莫迪（Narendra Modi）將出席相關儀式，但在通車前6天，無人駕駛列車破牆而出，嚇壞了當地通勤族。

從曝光照片可見，試運行的無人駕駛列車脫軌撞破了Kalindi Kunj機廠，2節車廂嚴重損壞。德里地鐵表示，列車在試行前，工作人員並未正式測試系統，導致列車駛向坡道後又往回走，最終撞上邊牆。

此事引發印度民眾質疑「無人駕駛」技術的安全性。但德里地鐵指出，這起意外是人為疏失，並澄清當時列車是由司機操作，「雖然列車可無人駕駛，但我們計畫讓司機操作至少2、3年，再過渡到無人駕駛。」

德里地鐵的董事總經理辛格（Mangu Singh）表示，有高度自動化的「洋紅色線」，運營「絕對安全」。