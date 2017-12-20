空姐制服露出「敏感帶」 大馬議員：看了會起邪念

馬來西亞議員阿布杜拉認為亞航空姐穿著會讓人受不了。（圖擷取自Air Asia臉書粉專）

2017-12-20 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕馬來西亞國會2名執政黨議員19日表示，他們認為馬來西亞國內多家航空公司的空姐穿著太暴露，露出「敏感帶」，使人看了會起邪念，直說這樣的制服會讓人受不了。

根據馬來西亞《海峽時報》報導，議員阿布杜拉（Abdullah Mat Yasim）在議會上提出馬來西亞航空公司的制服問題，尤其是亞洲航空（AirAsia）和飛螢航空（Firefly）空姐的制服，實在太過暴露，露出「敏感帶」的服裝會使機上乘客產生意淫念頭，並希望航空公司能夠改善。

另名議員梅傑特（Megat Zulkarnain Omardin）也同意阿布杜拉的看法，他還多點名了馬印航空（Malindo），表示「每次搭亞洲航空和馬印航空，我的妻子都會很擔心，對我而言真的很困擾」！

聽完梅傑特的話，阿布杜拉卻認為，馬印航空的空姐制服還算可接受範圍，雖然緊身，但至少都包住「敏感帶」，比起亞航和飛螢航空，比較不會讓人受不了。至於阿布杜拉指的「敏感帶」到底是哪裡，他並沒有多加解釋。

對此，馬來西亞國會上議院副主席阿都哈林（Abdul Halim Abd Samad）則大讚阿布杜拉提及了一個有趣的議題，且事實上這不是馬國議會第一次談論此事，上個禮拜一名議員哈納菲（Hanafi Mamat）才向議會提議，政府應該明文規定空服員的服裝規定，對於一個伊斯蘭國家來說，應該遵循伊斯蘭教義，「如果空姐都穿性感又不禮貌的服裝，那麼外國遊客會對馬來西亞有錯誤的印象。」