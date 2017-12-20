美聲爆紅！整首歌詞只有「喵」 2男童20年後再相逢

法國男童美聲合唱影片，近期內開始受到大量台灣網友關注，影片中的兩名男童演唱的歌詞中，從頭到尾完全只有一個「喵」字。（圖擷取自影片）

2017-12-20 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕一段法國男童美聲合唱影片近期受大量台灣網友關注，這段影片中，兩名男童演唱的歌詞從頭到尾只有一個「喵」字，讓台下觀眾爆笑連連，連獻唱的男童自己都忍不住笑了出來，2人於去年再度相聚。

綜合外媒報導，兩名巴黎小歌手合唱團（The Little Singers of Paris）男童，當時在歌劇院中獻唱這首「兩貓之間的幽默對唱（ Duetto buffo di due gatti ）」，歌詞僅一個「喵」字，配上男童靦腆可愛的模樣，奪得台下觀眾滿堂彩，其中一名男童在演唱過程中，好像也因只唱「喵」而笑出來。

該曲據信為以聲樂為主的英國作曲家羅伯特·盧卡斯·德·皮爾索爾（Robert Lucas de Pearsall）於1825年所寫的作品，其靈感來源來自於義大利作曲家焦阿基諾·羅西尼（Gioachino Rossini）於1816年所寫的歌劇奧賽羅（Otello），表演形式不限於女高音、男高音。

推算影片拍攝日期距今已20年，2009年上傳到網路，影片中兩名男童梅根斯（Régis Mengus）與德茂林斯（Hyacinthe De Moulins）都已長大成人，前者目前已結婚，後者為法國歌劇演員，兩人於2016年4月間於友人協助下再度相逢，德茂林斯還在臉書上發文表示感謝之意。

這段影片輾轉轉貼至台灣臉書，獲得大量台灣網友肯定並引發議論，網友們留言寫道「看到一半就快笑死了」、「他們已經在籌備只有旺的歌詞」、「這兩個男生，好帥」、「這個很可愛也很好笑，一定要看完」、「真的超級搞笑」。

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