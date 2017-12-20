上次燒出「低端人口」 北京大興區再傳火災

週三（20日）下午，北京大興區再傳出火警，所幸暫無人員傷亡。（圖取自微博）

2017-12-20 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國首都北京市的大興區11月公寓大火造成19死慘劇，也延燒出「低端人口」爭議。週三（20日）下午，大興區再傳火警，黑煙沖天，所幸暫無人員傷亡。

中國媒體報導，今日下午3時42分，北京大興區太福莊村的一處正在拆除的廢舊庫房起火，網路流傳的現場照片和影片顯示，一片瓦礫堆上冒出濃濃黑煙，從遠處也可見濃煙沖天。

北京市消防局在官方微博指出，火災現在無人員傷亡，火勢也在下午4時20分撲滅，目前正在調查起火原因和火災損失情況。

對於大興區又燒人，中國網友說「大興這是怎麼了？」、「怎麼蔡奇上任以來北京老是火災不斷？」、「嚴查40天，40天內越查越火...」，還有網友說，「為了名正言論地驅趕外地人，又順勢放了一把野火！」

北京大興區一處出租公寓11月18日晚間發生嚴重火災，造成19死8傷，消防單位花了3個多小時才撲滅火勢。北京市府在此之後展開為期40天的「安全隱患大整治」，重點針對「三合一、多合一」場所、工業大院、散亂污企業、違法建設等區域，多半是外來農民工的居住地，當局因此被指藉機驅逐「低端人口」。