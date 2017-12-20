包庇神父性侵兒童 樞機主教勞爾退休、今過世

美國波士頓前樞機主教勞爾（Bernard Law），包庇教區內的神父性侵兒童還知情不報，他如今在羅馬過世。（歐新社）

2017-12-20 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕美國波士頓前樞機主教勞爾（Bernard Law），於1984年任職後，成為最富盛名的美國樞機主教之一，但2002年爆發極大醜聞，原來他包庇教區內的神父性侵兒童還知情不報，勞爾雖然辭職下台，但仍保留樞機主教身分，之後被媒體問到波士頓事件時，都只會回覆「我退休了」。他如今在羅馬過世，享壽86歲。

據《路透》報導，勞爾當時被《波士頓環球報》焦點小組報導一連串的醜聞，顯示他得知神父性侵兒童後，並沒有通知當局或教區居民，只是讓神父在教區中轉換駐地，這整段追求真相的過程後來被拍成電影《驚爆焦點》，獲得2015年奧斯卡最佳影片獎。

勞爾多次辭職，但當時的教宗若望保祿二世（Pope John Paul II）多次拒絕，直到2002年12月13日才接下勞爾的辭呈。勞爾說，對於那些因為他的缺點和錯誤而受苦的人們，他都願意道歉，並從他們那裡請求寬恕。

勞爾辭職後6個月，麻薩諸塞州總檢察長辦公室宣布他不會面臨刑事指控。而波士頓教區只是性侵兒童和包庇的冰山一角，因為跟保護孩童的天真比起來，神職人員更看重教會的聲譽，緊接著全世界陸續有數千起案件曝光，羅馬天主教會為此最終賠償了20億美元（約新台幣600億元）。

勞爾在美國一個修道院待了一段時間，就搬到了義大利羅馬，被教宗若望保祿二世任命為聖母大殿樞機主教，聖母大殿是天主教會的四座特級「宗座聖殿」之一。勞爾不僅保持樞機主教地位，還參加2005年的教宗選舉。

就像所有在羅馬去世的樞機主教一樣，勞爾的葬禮應該會在聖伯多祿大殿舉行，並由教宗給予最後的祝福。梵蒂岡並沒有公開勞爾的死因，但一名法醫透露，勞爾患有糖尿病併發症，包括肝功能衰竭和心包膜積水。