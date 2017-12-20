海龜遭釣線纏身海豹環抱助脫困？暖心真相令人震驚

有隻海龜不慎遭釣魚線纏住，一隻海豹卻從海龜背後抱住牠，看似協助其解開束縛，引發網友熱烈回響。（圖擷取自bjkvideoproduction IG）

2017-12-20 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國的夏威夷海岸有位攝影師在潛水時拍下十分趣味的畫面，當時有隻海龜不慎遭釣魚線纏住，此時一隻海豹卻從海龜背後抱住牠，疑似幫其解繩，引發熱烈回響，不過有網友指出真相，其實應該是海龜被發情的海豹「騷擾」。

綜合外媒報導，62歲的攝影師貝亞特（Beat Korner）日前在個人IG上貼出數張海豹從背後抱著海龜的畫面，當時一隻海龜在進食綠藻時不慎遭釣魚線纏住前腳和嘴，導致頭部無法正常活動，但隨後有隻海豹竟從海龜背後抱住牠，疑似試圖幫忙解開其身上的魚線，照片上傳立刻被網友瘋傳，引發熱烈回響。

不過有網友指出這起事件的驚人真相，其實貝亞特一開始就寫得很清楚，一張照片上註解寫道「monk seal "harasses" a Green sea turtle」（海豹「騷擾」著海龜），所以這感人的一幕，可能只是發情的海豹在性騷擾海龜。

海豹跨物種性侵時有所聞，科學家就曾發現海豹會抓住企鵝壓在地上逞慾，甚至在施暴後直接吃掉受害者。

而那隻遭釣線纏繞的海龜，最後也由攝影師上前幫忙把釣魚線剪斷。