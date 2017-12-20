為照顧下一代！ 法國2040年前禁採自家石油天然氣

法國總統馬克宏於推特上發文表示，「對於法國成為全球第一個，宣佈2040年前全面禁止新油井探勘的國家，我感到非常驕傲」。（資料圖，歐新社）

2017-12-20 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕法國議會於19日通過新法案，將於2040年前全面禁止法國境內與海外領地生產石油與天然氣，法國能源部長對此表示，這法案代表目前的世代有能力「照顧下一代」。

據《CBS NEWS》報導，該法案於19日進行最終表決，將不會在更新現存的鑽油許可，未來也不會再核准新的探勘申請。報導指出，這項禁令象徵法國冀望「斷絕」經濟與化石燃料，同時展現法國遵守《巴黎協定》的精神，致力抑制全球暖化的承諾。

對此法案，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於推特上發文表示，「對於法國成為全球第一個，宣佈2040年前全面禁止新油井探勘的國家，我感到非常驕傲」。法國環境能源部長於洛（Nicolas Hulot）對於該法案表示，這顯示出「目前的世代有能力去照顧未來的世代。」

然而報導指出，雖然法國政府表示此禁令為「世界第一」，但其實象徵意義大於實質意義，因為法國所生產的石油與天然氣僅佔國內消耗1%，其餘皆以進口為主。