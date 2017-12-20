讓數據漂亮？ 強國地方政府對監測霧霾儀器灑水除塵

近年中國霧霾問題嚴重，許多地方政府迷信「灑水治霧霾」，購買俗稱「霧炮車」的灑水降塵器，但治霾效果大受專家質疑。（圖擷自《The Beijinger》）

2017-12-20 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國霧霾問題嚴重，中共當局嚴令地方政府改善區域空氣品質，有地方官員異想天開，竟派俗稱「霧炮車」的灑水降塵器對著測量空氣品質儀器噴灑，被質疑造價，營造空汙改善的假象。

綜合中國媒體報導，中國江蘇常州金壇地區，近日被爆出地方政府出動2輛霧炮車長期對著兩處環境監測站附近進行噴灑；當地民眾表示從11月開始，霧炮車固定在幾處定點出沒，停車長時間噴霧，由於霧炮車作業發出強烈噪音，令附近居民不堪其擾，經調查後發現，霧炮車作業地點就是當地擺設測量空氣品質儀器據點。

居民痛批霧炮車噪音擾民，而且質疑噴灑動機不單純：「對著監測點噴，數據可能會好一些吧，但這是欺騙人的做法啊。」金壇區政府對此辯稱，噴灑監測點附近並非有意為之，而是作業員定點失誤所致，強調空氣質量監測數據沒有受到影響。

中國網友紛紛狠酸：「採集點周圍空氣質量總是最好的」、「這叫『定點失誤』，你不得不佩服某些瀆職腐敗官員的腦洞大開」、「一不小心就把車開到了監測點」、「這種事情不能說得太細，你懂的。」

近年中國霧霾問題嚴重，許多地方政府迷信「灑水治霧霾」，購買俗稱「霧炮車」的灑水降塵器，一輛霧炮車要價高達150萬人民幣（約新台幣681萬），但治霾效果大受專家質疑。

但專家指出：「霧炮車就是個灑水的東西，能夠高效能地把水灑出去。」，霧炮車常用於工地或道路降塵，但對降低大氣汙染不僅無效，甚至可能與空氣中的硫化物、氮化物產生反應，加重PM2.5汙染。