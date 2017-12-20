美國解禁致死病毒研製！ SARS、MERS恐重見天日

美國國立衛生研究院19日發表聲明，表示將重新研究並製造流感、SARS、MERS等致死性病毒。（資料圖，路透）

2017-12-20 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國立衛生研究院19日發表聲明，表示將重新研究並製造流感、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）等致死性病毒，美國國立衛生研究院表示，為對抗危害公共衛生且急速發展的病原體，必須得制定戰略與有效對策。

據《CNN》報導，美國國立衛生研究院院長柯林斯（Dr. Francis Collins）為這項爭議性研究提出新的研究框架，並許可三種病毒的研究，但仍必須經過科學審查委員會審查，認為研究利大於弊才會核准。柯林斯於聲明中表示：「我們有責任確定對於傳染病的研究是負責地進行，也會考量前在的生物安全與風險」。

柯林斯核可的三種病毒分別為流感、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）與中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS），這三種病毒於2014年被禁止研究，因為曾有批評聲浪擔憂，若病毒未好好被保存而不慎流出實驗室外，可能將會威脅數百萬人的生命安全。

如美國疾病管制與預防中心（CDC）於2014年時就曾出了大包，由於研究人員未遵守研究守則，竟不慎讓數十人暴露在炭疽桿菌（Bacillus anthracis）中，當局也因此重新檢驗病原體處理與保管的相關方法。不只如此，同年馬里蘭州的國立衛生研究院發現，在一個無安全保護的冰箱中的一個紙箱裡，竟然有一瓶致命的天花病毒。

報導指出，美國國立衛生研究院對外表示，在確認該研究於安全、能迅速應對各種狀況下，研究才會再度進行。該機構也強調，研究本身也必須兼備「倫理正當性」，研究中所有製造、運送與使用的病原體，必須得先被判定是「未來可能造成大瘟疫的來源」後才能進行。