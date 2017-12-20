慘輸歷任總統 川普執政首年支持率僅35％

最新一份民調指出，川普執政第一年年底的支持率只有35%，慘輸歷屆美國總統。（資料圖，法新社）

2017-12-20 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕2017年轉眼就要過去，美國總統川普執政一年來的政績與支持率也受到了檢視。最新一份民調指出，川普執政第一年年底的支持率只有35%，慘輸歷屆美國總統。

據《CNN》報導，CNN與蓋洛普（Gallup）於川普就任第一年年底，共同進行滿意度調查。民調指出川普的支持率自3月份的45%大幅下滑，12月份的支持率已經跌到35%，與歷任美國總統執政第一年年底的支持略比起來，川普的數據顯得不太樂觀。

報導指出，根據CNN與蓋洛普（Gallup）過去50年以來進行的民調數據指出，美國前總統布希執政第一年的滿意度最高，達到86%。之後依序為甘迺迪77%、老布希71%、艾森豪69%，卡達、柯林頓與歐巴馬則大約為50%，最低的則是雷根，支持率只有49%，但之後支持率回升，競選連任成功。

最新民調指出，不支持川普總統作風的比率達59%。另外，川普在共和黨內支持率為85%、無黨籍33%，在民主黨內只有4%。該份民調於14日至17日間舉行，隨機抽樣1001位成人進行電訪。