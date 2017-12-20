老公可不可以幫女兒洗澡？ 人妻這樣主張遭網友戰翻

父女共浴一直是個熱門爭議話題。（情境照，擷取自《AsiaNetIndia》）

2017-12-20 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭省1名人妻在臉書發文，稱已禁止丈夫替女兒洗澡，他未來只能幫兒子洗澡。她這項舉動除引發老公不滿外，該篇文章更在網路瘋傳，讓支持與反對她的網友們戰成一團。

根據澳洲《7news》報導，這位母親在臉書PO文解釋自己的決定，她認為女兒就該給媽媽洗，兒子就該給爸爸洗，這是由於雙方身體結構上的相同性。她說，當時有告訴丈夫，並非覺得他有什麼問題，而是為了保障女兒的權利，但先生聽了還是很不高興。

不過這名婦女接著也直言，之所以下達這個禁令同時是想要保護丈夫，「因為最近越來越多兒童聲稱自己遭到猥褻，我不希望我的女兒有機會想到這塊去」。

對此，有網友支持她的做法，但也有不少人抨擊她「把丈夫看成變態」、「覺得先生要來掠奪一切」，1名父親對此公開發表評論指出，在寶貝女兒出生時，醫護人員就帶著他到洗浴區並悉心教導他要怎麼替女兒洗澡，包括身為人父替女兒洗澡時應注意的大小事項。

「我只是想參與（女兒）的一切，就像天下其他的父親一樣」他說，「問題並不是出在我們身上，而是那名母親」。