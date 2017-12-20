重要礦物全從中國進口 美內政部長憂國安命脈被把持

美國內政部長金克表示，美國須鼓勵國內生產電池到軍事設備所需的重要礦物，減輕對中國礦物的依賴。（法新社）

2017-12-20 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國內政部長金克（Ryan Zinke）在當地時間週二提出美國地質調查局（USGS）的一份報告，指出美國依賴中國及其他國家進口大量礦物，在23種重要礦物中，有20種礦物來自中國，金克認為，從電池到軍事設備都需要這些重要礦物，過度仰賴進口礦物已經引發國安疑慮，美國須鼓勵國內生產這些重要礦物，減輕對中國礦物的依賴。

綜合外媒報導，報告中確定了88種礦物質中有23種是美國國防和經濟的重點，而美國在2016年依賴外國進口錳、鈮、鉭等20種礦物，而稀土元素是所有高端電子產品的核心，但是這些元素幾乎都是由中國生產，雖然美國加州等地區同樣蘊藏稀土元素，但是中國早已用「低價商品」淹沒市場。

金克強調，美國擁有許多礦產，也有能力提供國內所需，美國必須為此向前走，減低對中國等國家進口礦產的依賴。另外，金克還指責以前政府，竟允許像中國這樣的外國競爭對手壟斷用於智慧手機，電腦和軍事設備等稀土元素礦產。

USGS官員分析，美國海豹突擊隊的裝備組成就需要許多稀土礦產，其中5種用在夜視鏡、通訊設備和GPS系統則需要13種礦物、就連M4突擊步槍都需要用到3種，金克強調：「作為一個前海豹突擊隊隊員，如果當我進入戰鬥時，身上有許多裝備來自中國，這應該會讓我們感到困擾。」