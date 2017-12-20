佛州迪士尼推川普機器人 鐵粉嫌外型詭異像「鬼娃恰吉」

美國佛羅里達州迪士尼樂園推出川普機器人，長相詭異遭到嫌棄。（圖擷取自Attractions Magazine Youtube頻道）

2017-12-20 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕近期美國佛羅里達州，迪士尼樂園的「美國總統殿堂」（Disney's Hall of Presidents）推出川普總統機器人，網友看到釋出的影片紛紛熱議，說是機器人川普長相太過詭異，美國還有人發起聯署要讓川普機器人閉嘴。

綜合媒體報導，迪士尼樂園內的神奇王國主題區，本週二重新開幕「美國總統殿堂」（Disney's Hall of Presidents），內部陳列美國歷任以來的總統模型，美國現任總統川普也在其中，川普還特別配合錄製一段音檔給遊客客上「國民教育」。迪士尼週一所公開預告片可以聽到川普口述美國史，而非如平日譏諷希拉蕊又使用推特罵金正恩。

綜合媒體報導，網友看到所釋出的影片，因為川普機器人長相「詭異」，有人認為神似「鬼娃恰吉」，甚至有網友表示為川普死忠支持者，但仍認為做的相當糟糕。

另外，今年初「總統殿堂」關閉以重新裝修，原定於6月開幕，直至昨日才開幕；有部分人士推測，應是與網友在網站Change.org發起提案與連署，要求迪士尼樂園讓川普機器人「禁聲」有所影響，該提案簽署約1.5萬人，因未達2.5萬人數的門檻，並沒有成功。