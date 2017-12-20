美軍機意外頻傳 沖繩縣知事：美軍維修保養無法信賴！

原本全面停飛的CH53在昨日（19日）又恢復飛行。圖為本是發生窗框掉落意外的CH53。（法新社）

2017-12-20 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕駐沖繩美軍CH53大型運輸直升機日前發生窗框掉進校園意外，在事故發生6天後，原本全面停飛的CH53在昨日（19日）又恢復飛行，沖繩縣宜野灣市市長佐喜真淳強調，在市民的不安情緒尚未消除之際就恢復飛行，十分遺憾；沖繩縣知事翁長雄志更是直接批評美軍飛機的維修保養和安全管理「完全無法信賴」。

根據日本《共同社》報導，在意外發生後，日本政府強調美軍飛機今後「基本上不會飛過學校上空」，宜野灣市市長佐喜真淳也表示，在市民的不安情緒尚未消除之際就恢復飛行，十分遺憾，要求日美政府確實要求軍機避開學校上空。沖繩縣知事翁長雄志澤直言：「美軍的飛機維修保養和安全管理完全無法信賴，至今連飛行時避開小學上空都沒有做到位。」

但是位於沖繩宜野灣市的普天間機場，大概佔了宜野灣市面積的四分之一，週邊校園遍佈，至少有18所學校，要避開學校飛行是難上加難。防衛大臣小野寺五典在昨日的記者會則表示，若軍機飛過學校上空，將會馬上向美方提出交涉，而防衛省的基本態度是「確保飛安所必要狀況之下，容許飛過學校上空」。