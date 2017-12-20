齊白石《山水十二條屏》成交42億元 創全球新高價

齊白石《山水十二條屏》拍出42億台幣天價。（圖擷取自網路）

2017-12-20 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕不讓香港秋拍佔鰲頭，北京秋拍齊白石作品《山水十二條屏》，拍出9.315億元人民幣元（約合台幣42億元）高價，創下全球最貴中國藝術品的記錄；張大千2幅作品拍出2.33億人民幣（約合台幣10.6億元）。

《中新網》報導，本月17日，中國保利北京秋拍，齊白石作品以4.5億人民幣起拍，每次以1~2千萬人民幣加價叫拍，直到逾9億元才停拍售出，現場氣氛十分熱鬧。

據報導，古代及現代藝術品連創新高價，除了齊白石作品《山水十二條屏》之外，還有4件成交價格過億元人民幣的作品，連破各品項的新交易價，包括趙孟頫的《般若波羅蜜多心經》1.909億元（約台幣8.6億元）、吳昌碩的《花卉十二屏》2.093億元（約台幣9.4億元）、李可染的《韶山-革命聖地毛主席舊居》1.7825億元（約台幣8億元）、崔如琢的《指墨山水十二條屏》2.415億元（約台幣約10.9億元）。

本月18日，嘉德接續舉行的北京秋拍，也有新的成交價，當晚成交價超過億元人民幣的作品有4件，包括張大千作品《江堤晚景》1.3225億元（約合台幣6億元）、張大千《十月觀音》以1.012億元（約合台幣4.55億元）、徐渭《寫生卷》1.27億元（約台幣5.7億元）、沈周《送吳文定行圖併題卷》1.4835億元（約台幣6.7億元）。