不擇手段影響西方國內政壇 中國惹人厭

中國試圖透過政治捐獻、教育、間諜等手段，影響美國、澳洲、紐西蘭和德國國內政治，引發西方國家警戒和不滿。（圖／美聯社）

2017-12-19 23:12

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國CNBC報導，中國試圖透過政治捐獻、教育、間諜等手段，影響美國、澳洲、紐西蘭和德國國內政治，引發西方國家警戒和不滿。

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）上週三舉行聽證會，批評北京當局在全球自由社會進行的滲透活動。澳洲總理滕博爾指控中國滲透政壇後，中國外交部上週也召見澳洲駐中國大使。紐西蘭安全專家警告總理阿爾登（Jacinda Ardern），中國試圖取得紐國公共和民間部門的資料。德國情報機構最近則透露，中國間諜用設群媒體領英（Linkedin）窺探德國政治人務。

專家廣泛認為，北京當局正利用教育、間諜、政治捐獻、人際外交等手段，左右上述國家的決策過程。在中國主宰全球貿易論述之際，這個問題將使中國和西方國家的關係陷於緊繃。

中國強烈駁斥有關政治干預的指控，中共喉舌環球時報在最近的社論稱這種說法為「麥卡錫主義的症狀」（symptoms of McCarthyism）。

由於中國已成為全球最大的資本來源，中國的資金可以化身為各種形式的貸款、併購、貨幣交換、外國直接投資和基礎建設計畫。

美國國家民主基金會（NED）的「民主研究國際論壇」主席卡拉提（Shanthi Kalathil）在CECC的聽證會上表示，中國國家主席習近平已斥資數十億美元形塑其他國家的規範與態度，靠的就是與個人、教育和文化機構、政策影響中心培養關係。