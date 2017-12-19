獅子慘變「肥貓」 俄羅斯馬戲團被控虐待、餵垃圾食物

俄羅斯的海參崴馬戲團近日重新開幕，一張獅子變「肥貓」的照片掀起話題，引起網友撻伐。（圖擷取自西伯利亞時報）

2017-12-19 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯一家馬戲團最近重新開幕，但一張老虎與獅子的特技秀照片引起外界關注，因為照片中每隻獅子都變成「肥貓」，有網友質疑，獅子是被餵垃圾食物長大，並稱馬戲團虐待動物、利用動物製造小丑。

據《西伯利亞時報》報導，海參崴馬戲團（Vladivostok Circus）一張獅子與老虎的表演照片被PO上網，讓網友看了都驚呆了，撻伐馬戲團虐待獅子，把獅子們變成小丑「肥貓」。有網友直呼，「獅子每隻都患有肥胖症，比起取悅觀眾，更需要帶他們去看獸醫！」

對於獅子變「肥貓」，馬戲團訓練員斯莫利亞內斯（Vitaly Smolyanets）說明，獅子跟人類一樣，會隨著年齡增長發福，而且牠們生完孩子體重也上升不少。他說，「他不覺得獅子是肥胖」，且他給每隻動物的食物量，控制在每天餵食6公斤的肉。

專門照護俄羅斯大型貓科動物的動物中心主任阿拉米列夫（Sergey Aramilev）則指出，「被囚禁的野生動物確實會增加體重。」動物園和馬戲團經常面對動物肥胖問題。