眼睛好癢一揉成了兩顆球 醫生：存活機率10％！

丹尼卡罹患癌症，導致雙眼腫脹異常。（圖擷取自youtube）

2017-12-19 22:16

〔即時新聞／綜合報導〕在印度東北邊的一處偏遠村莊中，一名女童自11月起因為眼睛癢便一直揉眼睛，沒想到短短6個星期後雙眼變得異常紅腫和凸出，乍看以為是長了兩顆球。因為家裡貧窮，沒有多餘的錢供女孩治病，女孩的家人極度希望外界能夠伸出援手。

根據外媒報導，今年6歲的丹尼卡（Dhanika Tripura）原本和其他女孩一樣健康活潑，自從上個月開始，開始向家人抱怨起眼睛癢，之後雙眼竟然開始發紅腫脹，並且像2顆球一樣凸出。

由於丹尼卡居住的村莊過於偏僻，當地醫療設備落後，醫生也只是開止痛藥和抗過敏的處方給丹尼卡，怎料到她狀況越來越差，眼球甚至腫脹到蓋住了眼球。

所幸有慈善團體介入幫忙，將丹尼卡送往古瓦哈提（Guwahati）的醫院接受治療。院方醫生表示丹尼卡罹患的是癌症「急性淋巴細胞白血病」（acute lymphocytic leukemia），並已經開始接受化療，但風險仍然存在，擔心她的血紅蛋白和血小板會進一步下降，存活下來的機率只有10%，而且至少需要30名自願者捐血才能繼續治療。

據悉，丹尼卡的父親是名工人，每個月僅賺1000盧比（約台幣400元），母親則是在家中照顧4個孩子。看著女兒這樣受苦，他們表示非常心碎，並希望外界能夠伸出援手救救丹尼卡。

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