找到證據了！澳洲化石證實有35億年前微生物

19世紀末從澳洲沉積岩層出土的化石，被外國科學家們確認為35億年前的古老微生物。（圖擷取自加州大學洛杉磯分校）

2017-12-19 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕一批於19世紀末從澳洲沉積岩層出土的化石，現在被外國科學家們確認為35億年前的古老微生物，這是科學家首次找到35億年前地球上存在生命的直接證據，科學家認為，更古老的生命出現於43億年前，只是現在尚沒辦法佐證。

綜合外媒報導，這批從澳洲發現的「微化石」出土至今已有20多年歷史，它們一直是科學界頗有爭議的話題，批評者認為，顯微鏡底下的「微生物化石」，其長度、環節狀構造，僅是岩石的紋路，不能作為生命證據，但加州大學洛杉磯分校教授蕭夫（Schopf）與研究團隊使用碳定年法，分析化石中的成分，最近有了重大斬獲。

蕭夫找出化石中不同碳同位素的比例，發現有微生物形狀的岩石上，碳同位素比例相同，但與微生物形狀外的岩石部分相異；威斯康辛大學麥迪遜分校教授約翰．瓦力（John Valley）說，如果顯微鏡底下的只是普通岩石的紋路，「就沒有理由有這樣的相關性」。

該研究發表在學術期刊「美國國家科學院學報」上，科學家花費數十年打磨從澳洲出土的沉積岩，仔細揭示裡面的微小化石，沉積岩裡含有11種不同類型的微生物化石，其中一些是已經滅絕的細菌，另一些則類似於今天仍可見到的細菌。

科學家們認為，這項發現足以證明，生命的起源早於35億年前，其他研究提到，在這些化石中的生物存在的8億年前，海洋就存在於地球上，這可能促進了生命發源。瓦力說：「我們沒有直接的證據證明生命存在於43億年前，但沒有理由不存在，且這是我們都希望能找到的東西。」