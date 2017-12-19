你看得見嗎？ 全球最小耶誕卡 長僅0.02毫米

英國國家物理實驗室做出，全球最小的耶誕卡片，寬15微米（0.015公釐）、長20微米（0.02公釐）。（圖擷自NPL推特）

2017-12-19 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕比針頭還要小！英國國家物理實驗室（National Physical Laboratory，NPL）18日在推特上公布，他們做出全球最小的耶誕卡片，寬僅15微米（0.015毫米）、長20微米（0.02毫米）的面積，與台灣現行郵票寬24毫米、長32毫米的面積相比，遠遠要小得多了。

這張最小賀片是由鉑組成，並鍍上氮化矽膜（platinum-coated silicon nitride）。卡片上刻有雪人圖案及耶誕快樂的祝賀語。參與製作最小耶誕卡的科學家考克斯（David Cox）興奮的表示，發明耶誕小卡不僅有趣，且製作小卡的工具能測量微小物料的厚度，有助於研發新型電池及改良半導體科技。

金氏世界紀錄中目前最小耶誕卡，寬200微米（0.2毫米）、高209微米（0.209毫米），由2010年英國格拉斯哥大學（University of Glasgow）的科學家製成，且要放上1張郵票，它要匯集8276張小賀片。卡片的圖案是1顆耶誕樹，與耶誕快樂的祝賀語。

相關連結