你看得見嗎？ 全球最小耶誕卡 長僅0.02毫米

2017-12-19 22:11

〔即時新聞/綜合報導〕比針頭還要小!英國國家物理實驗室(National Physical Laboratory,NPL)18日在推特上公布,他們做出全球最小的耶誕卡片,寬僅15微米(0.015毫米)、長20微米(0.02毫米)的面積,與台灣現行郵票寬24毫米、長32毫米的面積相比,遠遠要小得多了。

這張最小賀片是由鉑組成,並鍍上氮化矽膜(platinum-coated silicon nitride)。卡片上刻有雪人圖案及耶誕快樂的祝賀語。參與製作最小耶誕卡的科學家考克斯(David Cox)興奮的表示,發明耶誕小卡不僅有趣,且製作小卡的工具能測量微小物料的厚度,有助於研發新型電池及改良半導體科技。

金氏世界紀錄中目前最小耶誕卡,寬200微米(0.2毫米)、高209微米(0.209毫米),由2010年英國格拉斯哥大學(University of Glasgow)的科學家製成,且要放上1張郵票,它要匯集8276張小賀片。卡片的圖案是1顆耶誕樹,與耶誕快樂的祝賀語。

This is the world’s smallest #Christmas card, made here at NPL. You could fit more than 200 million on a single postage stamp! pic.twitter.com/459mX1cpM9