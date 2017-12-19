簽署協議後仍焚毀村落 衛星影像讓緬軍行徑無所遁形

照片為貌奪鎮在11月6日（上）與12月2日（下）的情況，12月2日時的房屋明顯遭到損毀。（法新社）

2017-12-19 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸在8月時爆發對羅興亞（Rohingya）人的「種族清洗」行動，造成超過數十萬名羅興亞人逃往孟加拉，緬孟政府曾在上月23日簽《諒解備忘錄》，同意在兩個月內開始遣返孟加拉境內難民。但國際組織「人權觀察」（HRW）在近日表示，衛星影像顯示，緬甸若開邦北部在10月到11月間，又有更多羅興亞村落遭到焚毀。

根據人權觀察在17日公布的報告，該組織持續利用衛星影像評估和監測，緬甸政府軍和民防團體對羅興亞人進行攻擊的貌奪鎮、布迪當（Buthidaung）鎮和拉岱當（Ratheduang）鎮境內逾1千個村鎮。人權觀察透過衛星影像發現，10月到11月間共有40個村落的民房遭到摧毀，讓發生事件以來全毀或半毀的村落總數增加到354個。衛星影像更顯示，在緬、孟雙方簽署備忘錄的同一星期，又有數十棟民房被焚毀。

緬甸國務資政辦公室曾在9月5日宣佈清除行動結束，但受損的354個村落中，至少有118個是在9月5日之後才遭到全毀或半毀，人權觀察指出，新增房屋被毀的40個村落之中，24個是在10月份被毀，11個在11月份，其餘5個的被毀時間跨越以上兩個月份。

對此，人權觀察組織亞洲分部主任亞當斯（Brad Adams）表示，緬甸與孟加拉才剛簽署難民遣返協議，緬甸軍方就繼續摧毀羅興亞村莊，可見安全返鄉的承諾只是話術。亞當斯更痛批，軍方曾否認羅興亞村莊仍持續遭到摧毀，但衛星影像證實了軍方仍持續摧毀村莊，緬甸政府的所說誓言確保羅興亞人遣返後的安全，顯然不能當真。

亞當斯更呼籲聯合國安理會和相關各國應介入此事，亞當斯說：「必須立即對所有下令和執行危害人類罪行的加害者實施針對性制裁（targeted sanctions）。」