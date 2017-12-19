迷你手機比唇膏還小 英國司法部呼籲禁賣

隨著科技日新月異，近日國外出現一款比唇膏還小的迷你手機，不過英國司法部呼籲網路零售商禁賣該款手機。（圖擷自YouTube）

2017-12-19 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕隨著科技日新月異，近日國外出現一款比唇膏還小的迷你手機，不過英國司法部對此呼籲網路零售商禁賣該款手機，並指這款迷你手機是專為走私進監獄而設計的。

這款長度堪比牙籤的迷你手機目前在許多網路平台都有銷售，只要大約25英鎊（約新台幣1000元）就能買到，不過據《英國廣播公司》（BBC）報導，這款手機進了監獄後，一支飆漲到500英鎊，英國司法大臣李汀頓（David Lidington）更指出，這支迷你手機的廣告宣傳中竟有一項是，不會被英國監獄所使用的人體安全掃描儀檢（Body Orifice Security Scanners，BOSS）檢測出來，因為內部構造幾乎不含金屬。

李汀頓質疑，這些迷你手機都是以走私進監獄為目的而打廣告以及銷售，他為此呼籲各大網路零售商和交易網站，收回這些被宣稱可以躲避監獄安檢探測器的產品。

報導提到，英國監獄的警衛在2016年沒收了大約2萬支非法手機和電話卡，其中有1/3就是迷你手機。監獄內的囚犯透過這些手機持續與外界維持聯繫，甚至藉此經營他們的犯罪帝國，例如毒品走私和組織幫派。