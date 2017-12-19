軍方干政結束 辛巴威總司令退休卻爆將接副總統

2017-12-19 19:32

〔即時新聞／綜合報導〕辛巴威前總統穆加比（Robert Mugabe）11月遭到軍方政變，被迫宣布辭職。事隔將近一個月後，辛巴威軍方18日宣布，將結束11月以來的軍事干政，主導政變的國防軍總司令奇溫加（Constantino Chiwenga）也宣布提前退休。但外界推測，奇溫加宣布退休的時間太過巧合，可能是為接任副總統做準備。

綜合外媒報導，穆加比原本利用政治操控，先逼退時任副總統的現任總統姆南加瓦（Emmerson Mnangagwa），企圖傳位給他的妻子葛瑞絲（Grace Mugabe）。但辛巴威軍方11月上旬在奇溫加的領導下接管政府，以軟禁的手段逼迫穆加比下台，並讓位給姆南加瓦。

75歲的奇溫加曾出任國家安全部長、經濟部長、國防部長等要職，與軍方關係深厚。姆南加瓦在就職後，更相繼委任多名軍方將領成為內閣官員，目前仍有2名副總統的職位空缺；姆南加瓦表示，他「日內」會有定案。恰巧，姆南加瓦的主任秘書在這時宣布，奇溫加將退休，並等待重新部署。

外界推測，奇溫加的退休，可能是為了讓他能夠出任副總統。國際人權組織「人權觀察」（Human Rights Watch）的非洲南部主任馬文嘉（Dewa Mavhinga）在推特上說：「這該不會就是軍事政變的真實意圖吧？」辛巴威大學的政治學者馬瑟南格里（Eldred Masunungure）也認為，姆南加瓦委任奇溫加出任副總統是「無可避免」的。