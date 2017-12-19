「不是處女就不純潔！」 正妹拍片談童貞引起熱議

柬埔寨網紅凱瑟琳經常在個人臉書粉專「A Dose of Cath」上討論大家不敢討論的議題。（圖擷取自A Dose of Cath臉書）

2017-12-19 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕今年23歲的柬埔寨網紅凱瑟琳（Catherine Harry），經常在臉書粉專「A Dose of Cath」討論許多當地不敢公開討論的事物。日前她更針對童貞、自慰、墮胎等等女性議題拍攝一段影片，引起廣大的討論與關注。

根據外媒報導，因為女性柬埔寨的地位相當低落，且社會上對於女性的想法仍然傳統，凱瑟琳日前就透過臉書表示，每當她聽到有人在討論「一個女人如果不是『處女』，就不是一個好女人，代表這個女人不純潔！」之類的話題時，她就會很氣憤，想把這樣的想法從這些人腦袋中抹去。凱瑟琳提出自己的看法：「我們的價值難道是由貞操來決定的嗎？女性有權決定我們的價值是要建立在處女膜，或是在跟我們結婚的人身上！」

凱瑟琳表示，這樣的議題在柬埔寨是沒有人敢拿出來公開討論的，人們對這些話題避之唯恐不及，而她對這樣的現象相當不以為然，她說：「有些人開始指責我鼓勵女性做愛、鼓吹性解放，他們認為我這樣的行為是在冒犯他們，還不斷的說沒有男人喜歡吃『剩飯』」。

凱瑟琳的影片一放上臉書，引起廣大熱議，但也受到不少批評，也讓她收到不少騷擾訊息，例如：收到男性生殖器官照片。凱瑟琳坦言，雖然被批評、被騷擾讓她很不好受，但她不會因此止步，她會繼續拍更多影片，來討論當地人不敢觸及的話題。

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