主持人都看不下去！答案在身上還答錯 痛失350萬大獎

2017-12-19 19:12

〔即時新聞／綜合報導〕近日國外瘋傳1段西班牙的遊戲節目的片段。參賽者們為爭取獎金10萬歐元（約新台幣350萬元），每個都使出渾身解數，其中1名參賽者被問倒，「漫威電影裡的超級英雄羅傑斯（Steve Rogers，美國隊長）的頭銜是什麼？」，但他一臉茫然，且答案就印在他的衣服。這段影片引起網友瘋傳和媒體報導，稱這場比賽是「無法相信的失敗啊」。

綜合外媒報導，參賽者艾伯特（Alberto）近日參加遊戲節目《一站到底》（Who's Still Standing?），他被問是「《復仇者聯盟》中羅傑斯的頭銜是什麼？」答案選擇有「Doctor」、「Sir」或「Captain」。艾伯特沉思一段時間後，苦惱的說出錯誤的答案「Doctor」，觀眾們都為他感到飲恨。

艾伯特答題時穿著美國隊長的衣服，答案就印在他身上「Captain」。主持人有給他提示指著他的衣服，但艾伯特無法意會，讓他痛失巨額獎金。對手見他的失敗也忍不住笑了出來。最後主持人也開玩笑說：「我們穿這些衣服，但其實我們不知道自己在穿甚麼！」

影片PO上網後，引起網友熱議，不少網友稱是《一站到底》裡「最嚴重的失敗啊」，也有網友直呼「太可惜了」，「只要他能看得懂單字，就拿答對啊。」，而國外媒體也以「無法置信的失誤」形容這片段。

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