超速2倍以上！美華盛頓州火車「飆車」出軌釀禍

美國國家鐵路客運公司（美鐵，Amtrak）一輛客運列車，當地時間18日上午在華盛頓州杜邦市出軌，造成至少3死、近百傷。（美聯社）

2017-12-19 18:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家鐵路客運公司（美鐵，Amtrak）一輛客運列車，當地時間18日上午在華盛頓州杜邦市出軌，造成至少3死、近百傷。當局指出，火車紀錄器顯示，這班列車超速2倍以上。

綜合外媒報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）發言人丁莎（Bella Dinh-Zarr）表示，這輛火車前後都裝有發動機，車尾發動機的記錄器數據顯示，在出軌前，列車在限速30英里/小時（約48公里/小時）的區域，以80英里/小時（約128公里/小時）的速度行駛。

目前還不知道火車出軌時的速度有多快。至於這班列車為何會以這麼快的速度前進，丁莎表示，「目前說什麼都還太早」。

美鐵的總裁安德森（Richard Anderson）則表示，意外發生時，列車上「主動列車控制系統（positive train control，PTC）」沒有啟動。PTC系統若感到行駛速度過快，會自動讓列車減速到停駛。

這列编號501的火車有14節，其中12節為乘客車廂，每節最多可載36人，意外發生時，有77名乘客和7名機組人員和2名列車技師在火車上。這起意外造成至少3人死亡、近百人送醫。美鐵表示，有10人重傷，其中1人命危。