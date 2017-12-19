中國關押記者全球最多 無國界記者：對付異議新手法

2017-12-19 18:58

〔即時新聞／綜合報導〕無國界記者組織（RSF）19日在德國柏林公布年度報告指出，2017年全球共有65名新聞與媒體工作者遇害，其中土耳其關押了最多職業記者，包含42名記者和1名媒體工作者。RSF也指出，歷年累計中，中國共關押52名新聞工作者，是全球關押記者最多的國家。

無國界記者組織（Reporters without Frontiers）報告顯示，2017年全球至少有65名記者、公民記者和其他類型媒體工作者被殺害，在敘利亞有12名記者遇害，其次則是墨西哥有11名，至於最危險的亞洲國家則是菲律賓，至少有5名記者遭遇槍擊，其中4人傷重不治。關押最多職業記者的國家則是土耳其，共有42名記者和1名媒體工作者身陷囹圄。

無國界記者也指出，歷年累計到目前還有326名新聞工作者因報導被關押，其中近半數被關押在中國、土耳其、敘利亞、伊朗和越南的監獄中。此外，全球共有54名記者被綁架，綁架案主要發生在阿拉伯衝突地區。

報告中也以已故諾貝爾獎得主劉曉波等人為例，分析中國不再判處政府批評人士死刑，而是故意延長關押時間，直到他們在監獄中健康狀況不斷惡化而死亡，質疑當局試圖透過這種新手法，讓異議人士永遠保持緘默，這顯示中國的言論自由狀況依然很糟。