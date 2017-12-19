防金小胖導彈 日本將花532億元購2套陸基神盾系統

圖為2015年，美國在夏威夷進行「陸基神盾系統」攔截飛彈測試。（路透）

2017-12-19 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島局勢緊張，日本政府今（19）日決定，將引進2套陸上部屬型導彈攔截系統「陸基神盾系統」，估計將耗費2000億日元（約532億新台幣）以上，計畫2023年完成部署開始運作。

綜合外媒報導，日本政府週二舉行內閣會議，正式決定向美國購買2套「陸基神盾系統」，並將使用日、美共同研發的新型攔截飛彈「SM3 Block 2A」（標三改良型），強化導彈攔截系統，其防衛半徑可達數百公里；防衛省相關人士說：「2套系統能對北海道到沖繩的地區進行防護。」

日本防衛大臣小野寺五典表示，「國民希望政府在彈道導彈防禦上儘可能迅速地應對。將以最快速度推進」。他說，將在實施部署候選地的地質調查等基礎上，徵得當地的理解。部署候選地為秋田縣和山口縣。

日媒指出，每套系統不到1000億日元（約266億新台幣），但根據雷達等裝備性能的不同，金額可能進一步上升，估最費用會超過2000億日元，防衛費用必將膨脹。日本在野黨的批評聲恐將高漲。

目前，日本在導彈防禦方面，航空自衛隊擁有愛國者防空飛彈PAC-3，海上自衛隊則有神盾艦，與「陸基神盾系統」相同的攔截系統。新購入的反導系統將供陸上自衛隊使用。