中國研究歡呼銀杏對中風有療效 專家打臉：證據力薄弱

中國研究發現，銀杏對中風病患的恢復有療效，但專家認為證據力不足。圖為銀杏樹。（歐新社）

2017-12-19 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京大學醫學院和另外5間醫院合作，研究330例中風患者的治療方式，發現銀杏可能有助於中風病人恢復。但阿茲海默研究機構首席科學專家雷諾斯（David Reynolds）對此表示，由於證據太薄弱，他無法為此研究背書。

據《BBC》報導，這330名患者平均年齡64歲，於缺血性腦中風後一個星期內開始參加實驗，其中約一半的人每天服用450毫克銀杏以及100毫克的阿斯匹靈，其餘的人則僅服用100毫克阿斯匹靈，沒有吃任何銀杏。

由於在中風時，供應大腦血液的重要血管被阻斷，經常導致患者的記憶力衰退和認知能力下降。因此研究人員希望釐清銀杏與阿斯匹靈的結合，是否有助於減輕或阻止退化的狀況出現。

所有受試者在試驗開始時進行蒙特利爾認知評估（神經心理測試），然後分別在12、30、90和180天後，檢查是否有認知障礙。結果表明，同時服用阿斯匹靈和銀杏的患者在認知能力上，包括記憶力和推理能力，得分高於只吃阿斯匹靈的人。

此外，服用阿斯匹靈和銀杏的病患，其言語障礙和肌肉力量的改善速度也變快，從治療開始後的12天和30天就有改善的跡象。但是，臨床醫生和患者都知道他們採用了哪些治療方法，這可能會導致結果偏差，監測時間也不長。也就是說，這完全經過沒有雙盲測試，在雙盲模式中，患者與研究人員都不會知道誰採用了哪種治療模式。

腦科學專家雷諾斯博士批評，研究人員能夠分辨哪些受試者接受了銀杏萃取物，哪些人沒有，這會強烈影響結果，因此這項研究沒有令人信服的證據。研究論文發表在網路期刊《中風與血管神經病學》（Stroke＆Vascular Neurology），相關人員已承認需要更大型、更長久、更穩健的試驗來證明。