川普強調台灣關係法 北京籲美恪守一中

2017-12-19 17:08

〔中央社〕針對美國總統川普在國安戰略報告中強調台灣關係法，中國外交部發言人華春瑩今天重彈舊調，敦促美方恪守「一中」原則和中美三個聯合公報規定，「妥善處理涉台問題」。

至於川普點名中國為競爭對手，華春瑩說，中美之間存在一些分歧不足為怪，應在「尊重彼此核心利益和重大關切」的基礎上，採取建設性方式妥善處理。

她表示：「我們敦促美方停止故意歪曲中國的戰略意圖，摒棄冷戰思維和零和博弈等過時的觀念，否則只會損人害己。」

川普美東時間18日發表就任以來首份美國國家安全戰略報告。其中提到，美國將依「我們的『一個中國』政策」維持與台灣的堅實關係，包括美方依「台灣關係法」滿足台灣合理防衛需求並嚇阻壓迫的承諾。相關內容未提及美中三個聯合公報。

中國外交部下午舉行例行記者會。被問及上述內容，華春瑩說：「中國政府在台灣問題上的立場是一貫和明確的。我們敦促美方恪守『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，防止干擾中美合作的大局。」

總統府發言人林鶴明上午指出，美方已於18日下午先行向政府簡報說明這份國安戰略報告。對於美方的事前說明，以及堅守對台灣關係法的承諾，「我們表達感謝之意」。

另一方面，這份報告點名中國與俄羅斯為戰略競爭對手，都是「意圖破壞現狀的強權」。報告提及中國在南海軍事化破壞區域穩定，並指控中國每年「竊取」美國價值數十億美元的智慧財產權。

華春瑩對此表示，中美兩國在維護世界的和平穩定、促進全球發展繁榮方面肩負著重要責任，擁有廣泛共同利益。「合作是中美唯一的正確選擇，共贏才能通向更好的未來。」

她說：「我們希望美方同中方相向而行，正確地看待和判斷彼此戰略意圖。」

華春瑩並說，中方希望美方「順應時代潮流和民心所向」，客觀理性看待當今世界和中美關係，「恪守有關承諾」，維護中美關係健康穩定發展，「這才是符合兩國人民和世界各國人民利益的正確選擇」。