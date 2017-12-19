有證據顯示 前美國幽浮計畫負責人：外星人存在

美國國防部不明飛行物UFO研究計畫的前負責人埃利桑多表示，他相信有非常有說服力的證據指出，人類在宇宙中其實並不孤單。（圖翻攝自CNN）

2017-12-19 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部不明飛行物（UFO）研究計畫的前負責人埃利桑多（Luis Elizondo）18日表示，他相信有非常具說服力的證據指出，人類在宇宙中其實並不孤單，證據顯示外星人曾到達過地球。

據《CNN》報導，2007到2012年間，美國國防部曾秘密進行一項名為「先進航天威脅識別計劃」（The Advanced Aerospace Threat Identification Program），此計畫目標為調查UFO，由軍情人員埃利桑多負責執行。而埃利桑多對《CNN》表示：「我個人相信，有非常具有說服力的證據指出，我們在宇宙中其實不孤單。」

報導指出，該計畫的預算於2012年遭到中止，以及面對該計劃過度的神祕主義與內部爭議，埃利桑多於今年10月辭去於國防部的工作。而埃利桑多接受《CNN》的訪談，表示有強烈證據指出，人類無法排除外星人來過地球的可能性，「這些飛行器目前並不存在於美國或其他國家的型號目錄中。」

埃利桑多表示，過去的UFO計畫就是負責觀察這些不明飛行物是否對國家安全有潛在威脅，「而我們發現了很多」。埃利桑多指出，這些不明飛行物完全無視空氣動力學，其推進方式與機動性前所未見，其駕駛方式超過人類可以承受的安全重力。

報導補充，飛行員大衛（David Fravor）就是目擊者之一，他對《CNN》指出，在2004年駕駛飛機時，曾目擊一架全長約40英呎（約12公尺）的不明飛行物高速改變飛行方向，