強化亞太軍力 美將從東太平洋派艦增援第七艦隊

美國海軍宣布為了因應北韓威脅及中國在南海擴張勢力，將從東太平洋的第三艦隊派遣軍艦，來強化第七艦隊在亞洲的實力。（路透）

2017-12-19 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕就在川普政府首份國安戰略報告發表後，美國海軍宣布為了因應北韓威脅及中國在南海擴張勢力，將從東太平洋的第三艦隊派遣軍艦，來強化第七艦隊在亞洲的實力。

根據《路透》報導，美國海軍軍令部長李察遜（John Richardson）今（19日）在日本的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN-76）上宣布，可能派遣來自東太平洋的船艦，來強化美國海軍在亞洲的軍力；李察遜指出：「我們將繼續確保美軍能在亞太地區履行所有任務，可能會藉由來自第三艦隊（Third Fleet）或類似方面的船艦來達到這些要求。」但他拒絕透露何時轉移、或轉移的軍艦數量。

報導指出，近年來為了因應來自北韓核武的威脅，以及中國在南海與亞洲其他地區的擴張，給駐守在亞太地區的美國第七艦隊帶來極大負擔，加上第七艦隊發生多起軍艦撞船事故，不但造成人員傷亡、軍艦受創影響戰力外，面對外界的指責，更使第七艦隊官兵壓力更大。

這是在美國總統川普以他的「美國優先」觀點為基調、發表上任後首份新國安戰略報告後，美國海軍首份聲明。

有美國官員警告，中國正在試圖透過填海造陸來改變南海現況；李察遜表示，對於中國在南海的行為，美國海軍將一如往常地做出反應，那就是「我們將繼續留在那裡。」

李察遜強調；「在2018年的任務是為美國的潛在敵人建立一支『更致命』和『危險』的海軍。」為了達成這個目標就是需要比現在更多的海軍力量。