北海道30年內恐爆規模9巨震 日專家：非常急迫

北海道東部太平洋近海的千島海溝在30年之內恐爆發芮氏規模8.8以上的超大型地震，掀起高達20公尺海嘯。圖為2011年東日本大地震遭海嘯摧毀市區。（法新社）

2017-12-19 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕2011年東日本大震災令居民餘悸猶存，日本政府「地震調查委員會」今（19日）公布最新地震長期預測，警告北海道東部太平洋近海的千島海溝在30年之內恐爆發芮氏規模8.8以上的超大型地震，掀起高達20公尺海嘯。

綜合日本媒體報導，日本地震調查委員會根據過去海嘯將海底砂土席捲制內陸的堆積物分析，北海道東部平均340至380年發生一次規模8.8以上的強震，上一次發生在17世紀，至今已經過約400年，地震調查委員會認為已快要達到平均間隔時間，未來30年內發生規模8.8以上的超大型地震的機率高達40%，警告此巨震來襲的時間「非常急迫。」

地震調查委員會委員長、東京大學地震研究所教授平田直疾呼，北海道東側近海的千島海溝重演6年前東北大地震可能性相當高，呼籲政府盡快提出對策。

日本地震調查委員會針對北海道沿岸的海底沉積物被海嘯帶進內陸的分布分析顯示，過去6500年該地區曾遭到18次海嘯侵襲，17世紀前半葉的一次海嘯，將海底沉積物送往內陸達4公里，顯示該地曾發生規模8.6-8.8的巨震。

千島海溝因位於板塊交界處，地震頻傳，2006、2007千島群島海域都曾發規模8以上地震。