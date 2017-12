美軍戰機追逐UFO的影片曝光。(圖擷自YouTube)

2017-12-19 12:37

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部於16日證實,曾斥資花費1.1億美元(約新台幣33億元),對美軍戰機遭遇不明飛行物(UFO)的案例進行研究,目前一段在2004年拍下的影片就完整曝光。

據《BBC》報導,該段影片是「先進航空威脅識別計畫(AATIP)」的研究資料之一,如今仍不清楚影片中的不明飛行物是否已被識別。從影片中可以聽見,飛官在追逐UFO時,驚呼「My Gosh(我的老天)!」還呼叫同僚「Look at that thing, dude(兄弟快看看它)!」

影片中的飛官說,這些飛行物是在頂著風速每小時120英里(約193公里)的強風飛行。緊接著不明飛行物突然做出翻滾半圈的動作,讓飛官高聲喊叫「Look at that thing! It is rotating(快看!它在轉動)。」影片就此結束。

此段影片資料顯示,當時是美軍尼米茲號航空母艦上的兩架F/A-18F超級大黃蜂戰鬥機,在加州聖地牙哥海岸追逐一個白色的橢圓形物體,這個不明飛行物的大小約和商用客機相等。

