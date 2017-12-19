美駐沖繩掉窗事故機型復飛 當地憤怒「蔑視沖繩人」

2017-12-19 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本沖繩縣本月13日發生美軍CH53大型運輸直升機窗框零件，掉入普天間小學操場的意外。駐當地美軍事後致歉，表示普天間機場所有該機型直升機將暫時停飛，並展開安全檢查。但沖繩縣副知事富川盛武昨（18）透露，經美軍告知，當天將宣佈恢復啟用該事故機型，引起沖繩居民反彈。

綜合報導，本月13日發生美軍CH53大型運輸直升機窗框零件，掉入普天間小學操場的意外，美軍海軍陸戰隊基地司令洛克准將（Paul J. Rock Jr.）已對此致歉，並宣佈普天間機場所有該機型直升機暫時停飛，與展開安全檢查。但沖繩縣副知事富川盛武昨向媒體表示，經美軍告知，當天將宣佈恢復啟用該事故機型。

日媒《共同社》報導，沖繩縣知事翁長雄志說，美軍「復飛真是豈有此理」，稱日本中央政府「沒有當事人能力」，也表示「美軍已經不是好鄰居」。沖繩當地人也憤怒表示反對，稱「不能接受短期內復飛」；沖繩一名母親說，這是「蔑視沖繩縣民的行為」，「不能允許美軍以人為失誤為搪塞恢復飛行」。

美軍調查指，CH53零件墜落意外為人為疏失，非該機型故障或構造缺陷。美海軍陸戰隊，太平洋基地政務外交部長昨日也前往普天間小學道歉，表示美軍「給學校和當地帶來了無法估量的不安，致以歉意」。市教育委員會透露，美軍將重新考慮普天間機場飛行規則，會最大限度避免美軍軍機飛經學校上空。