印度驚現疑似恐龍遺骸 仍保留部分肉身

印度發現外表疑似恐龍的神秘生物遺骸，但古生物學家認為不太可能，有人猜測也許是山羊類生物發生突變。（圖擷自《鏡報》）

2017-12-17 09:19

〔即時新聞／綜合報導〕恐龍除了化石之外，還可能有血肉留存下來？印度北阿坎德邦小城鎮賈斯普爾（Jaspur），有電廠工人在清理一處35年沒整修的變電所時，發現一具外觀疑似恐龍的遺骸，還保留部分肉身，但古生物學家認為這不太可能是恐龍。

據《鏡報》報導，恐龍已經滅絕了6500萬年，於德里大學攻讀古生物學博士學位的庫瑪（Aaryan Kumar）指出，恐龍骨架經過如此長時間之後，能夠這樣保存下來是不可能的。印度森林管理局的博士達克地（Parag Madhukar Dhakate）則說，在完成科學分析之前，這個未知生物都還是個謎。

目前遺骸已被送去進行放射性碳定年法，以確認它存留在地球上的時間到底有多久。庫瑪透露，其實從外表上看起來，這具遺骸的確很像獸腳亞目，也就是雙足肉食性恐龍。但是恐龍骨架經過那麼久之後，如果沒有處於化石狀態，就不可能在這種保存完好的狀態下被發現。

庫瑪認為，若這真的是恐龍，其肉身唯一可能流傳至今的方法，是將其化學保存，並存放在博物館中。但如果是這樣的話，就讓他更無法理解這件事為何會發生。有一種初步的猜測是，它也許是山羊類動物發生遺傳突變。