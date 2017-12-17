川普捍衛稅改 稱將是中產階級最棒耶誕禮

2017-12-17 05:20

〔中央社〕美國總統川普今天捍衛共和黨推動的減稅計畫，駁斥民主黨人指稱將會嘉惠富人的指控，並稱這次稅改將會是美國中產階級收到的最棒耶誕禮物之一。

美國國會預定19日表決過去30年來最重大稅改法案，共和黨陣營正致力確保黨內同志支持這項立法，對抗民主黨的堅決反對。

在共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和寇爾克（Bob Corker）承諾投贊成票後，共和黨於15日敲定最終版本法案，然而3名共和黨參議員仍未表態，分別是柯林斯（Susan Collins）、佛雷克（Jeff Flake）和麥克．李（Mike Lee），跑掉這3張票足以讓法案卡關，因為川普所屬共和黨在參院僅掌握52比48席的微弱多數。

法案一旦過關，將是共和黨以及總統川普自1月上任以來的首個重大立法勝利。

在搭直升機飛往大衛營（Camp David）出席會議前，川普在白宮告訴記者：「它將會是中等收入美國人收到的最棒耶誕禮物之一。民主黨人有他們自己的金句雋語，甚至在他們搞清楚法案到底是怎麼一回事前的標準金句雋語。」

擬議中的方案將調降美國企業稅率至21%，並對富裕美國人減稅。

根據參眾兩院達成的協議，企業稅的稅率較原先版本的20%提高1個百分點，但仍遠低於當前的高達35%稅率，大幅調降稅率是美國企業多年來極力爭取的目標。

民主黨抨擊減稅方案是施惠企業和富人，勢必會推升聯邦赤字。川普過去幾個月來一直宣稱稅改法案是中產階級減稅。但獨立分析師和超黨派國會研究人員預測指出，企業和富人將會不成比例受惠。