海龜遭釣魚線纏身 海豹助牠脫困好溫馨

有隻海龜不慎遭釣魚線纏住，一隻海豹卻從海龜背後抱住牠，耐心地協助其解開束縛，歷時長達20分鐘。（圖擷取自bjkvideoproduction IG）

2017-12-16 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕日前在美國的夏威夷海岸有名攝影師在潛水時拍下十分趣味的畫面，當時有隻海龜不慎遭釣魚線纏住，此時一隻海豹卻從海龜背後抱住牠，耐心地協助其解開束縛，歷時長達20分鐘。

62歲的攝影師貝亞特（Beat Korner）日前在個人IG上貼出數張海豹從背後抱著海龜的畫面，據相關報導指出，當時貝亞特是在夏威夷一處海岸的淺水下拍到這段有趣的畫面，據貝亞特指出，圖中的海龜在進食綠藻時不慎遭釣魚線纏住前腳和嘴，導致頭部無法正常活動，但隨後有隻海豹疑似發現其困難，竟從海龜背後抱住牠，並耐心的試圖幫忙解開其身上的魚線。

據貝亞特表示，當時一切都進行的非常平靜，過程中海龜也都沒有任何掙扎或是劇烈的反抗。最終在拍下幾張溫馨的畫面後，貝亞特就上前幫忙把釣魚線剪斷。貝亞特在IG的發文中也提到，其中一張圖片在發佈後引發超過12萬名網友迴響，對於這樣的作品能獲得外界肯定，他也深表感謝。

相關連結請見：