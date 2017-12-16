法總統馬克宏慶40歲生日 舉家入住城堡奢華開趴

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）為慶祝40歲生日，本週末與第一夫人碧姬（Brigitte Macron）（左）等人，到香波爾城堡享受假期。（資料照，法新社）

2017-12-16 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）21日將滿40歲，他這個週末提早與家人一同慶祝生日，到羅亞爾河域（Loire Valley）的知名皇家城堡「香波爾城堡」（Chambord），享受國王般的夢幻奢華假期。

綜合外媒報導，馬克宏21日即將邁入不惑之年，他在本週末帶著妻子碧姬（Brigitte Macron）等親人，一同到入住羅亞爾河域最知名的香波爾城堡慶生。香波爾城堡是在16世紀法國國王法蘭西斯一世（Francois I）任內打造，為羅亞爾河流域的眾多城堡中規模最大，建築設計融合中世紀與文藝復興風格，美輪美奐宛若童話故事場景，十分受觀光客歡迎。

香波爾城堡今天仍開放給大眾參觀，總統馬克宏的生日宴會則在其後隱密進行；據《BFM電視台》報導，馬克宏與妻子、妻子的子女和孫子等人，及受邀賓客們，可能住在城堡區的4星級招待所中，週末租賃價格約落在800歐元至1000歐元之間（合台幣約2萬8600元到3萬5800元）。

不過，馬克宏因為稅改方案被譏為「富人的總統」（president of the rich），卻到城堡奢華慶生，《世界報》（Le Monde）引述艾里賽宮聲明表示，總統馬克宏這次的假期為私人行程，全部由他自費。