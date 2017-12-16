姐姐比賽被壓制 2歲萌弟衝進場「護駕」

萌弟見姐姐比賽中失利，衝出去護航的舉動，不僅現場觀眾買帳，影片經網友瘋傳，吸引超過58萬人次觀看。（圖擷自Tori 'Allen' Prendergast臉書）

2017-12-16 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕電影功夫的經典台詞，「放開那女孩！」及橋段讓人印象深刻。近期，美國1名2歲男童見姐姐在摔角比賽中失利，讓他奮不顧身衝出觀眾席，直奔對手並重壓他。影片一PO上網，掀起網友們瘋狂分享，看過影片的網友們對弟弟的行為大讚，有人直呼，「這是我人生中見過最美好的事」。

影片拍攝地點是在印第安納州的1間學校內的體育館，5歲的男童雷恩（Ryan）和女童露比（Ruby）進行摔角比賽，雷恩率先進攻，用雙手抱住並抬起露比的腿，讓她失去平衡跌倒。這時露比的弟弟以為姐姐被欺負，立刻從觀眾席衝進比賽，大喊「放開我姐！」，並用全身壓住雷恩「護駕」姐姐。

隨後裁判中止比賽，拉開糾纏的兩人，萌弟的爸爸上前把他抱走，讓比賽繼續開始。現場觀眾對這「插曲」紛紛鼓掌叫好。影片拍攝者也笑說，「這是我人生中見過最美好的事」。

影片經雷恩的媽媽托里（Tori）在臉書分享，觀看次數超過58萬人，網友對萌弟護駕的舉動大讚，「弟弟會保護姐姐令人放心」、「這是有史以​​來最可愛的事情」、「這就是親人之間的愛啊」。

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