雙腿都斷仍堅持示威9年 巴男遭以軍開槍擊斃

蘇雷耶（Ibrahim Abu Thurayeh）曾向著以色列軍高舉巴勒斯坦旗幟，還指著邊境說：「我很想到那一邊。」（法新社）

2017-12-16 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）承認耶路撒冷為以色列首都後，巴勒斯坦各地出現大型抗議示威遊行，昨（15）星期五聚禮日結束後，在約旦河西岸的伯利恆與加薩走廊地區，約2500名巴勒斯坦抗議群眾與以色列安全部隊發生激烈衝突，造成4名巴勒斯坦人身亡，其一為29歲的蘇雷耶（Ibrahim Abu Thurayeh），他多年前失去雙腿，但仍勤奮不懈地出現在多場示威活動中，沒想到最後卻慘死在以軍槍下。

綜合外媒報導，蘇雷耶即使行動不便，需用輪椅代步，仍每日到邊境參與示威活動，他在昨（15日）的示威活動中遭以軍擊中，之後被送到當地醫院搶救，但最終仍回天乏術。

蘇雷耶的弟弟表示，他2008年4月因抗議以色列侵略加薩（Gaza）的一個難民營，於邊境區放倒以色列國旗並升起巴勒斯坦旗幟，結果遭以軍直升機擊中而失去雙腿；但多年來他未曾因行動不便而放棄理念，仍天天到邊界報到。多名法新社攝影師亦表示，近年來曾無數次在鏡頭中捕捉到蘇雷耶的身影。

另一名在昨日命喪黃泉的示威民眾為29歲的阿加爾（Mohammed Aqal），他趁抗議活動混亂時，偷襲一支於拉姆安拉（Ramallah）的以色列軍隊，並用小刀刺傷其中一人肩膀，還在腰上綁著一串疑為炸彈的「自殺式腰帶」，最後被以軍連開三槍擊斃。

對於4名巴勒斯坦人身亡，以軍發表聲明稱，因昨日的示威是「極為暴力的騷亂」，他們才會被迫採取強硬手段，但也承認士兵當時是「選擇性地瞄準主要煽動者」。