福斯「腥」聞爆不停 集團主席梅鐸：一切都是政治操弄

福斯新聞內部性醜聞爆不停，集團主席梅鐸竟說這些女性的指控是「政治操弄」。（彭博）

2017-12-16 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國福斯新聞集團已故前執行長艾爾斯（Roger Ailes）生前遭指控一連串性醜聞，集團主席梅鐸（Rupert Murdoch）近日受訪談及此事時，竟是出言檢討受害女性，聲稱大部分的指控都帶有「政治目的」，此番言論震驚媒體界，更點燃福斯新聞內部女職員怒火，已有女性員工打算聯絡律師對抗福斯集團。

綜合外媒報導，迪士尼公司日前同意砸下524億美元（台幣約1.57兆元），收購21世紀福斯公司的關鍵電影和電視資產，入主媒體界大亨梅鐸的福斯集團，但並沒有將新聞頻道與其他廣播資產納進交易中。

《Sky News》的主持人金（Ian King）訪問梅鐸時，問他「性醜聞事件」是否已經重創了福斯新聞形象，梅鐸回應說，這全都是胡說八道，指出是因為福斯新聞保守的立場受到了「政治針對」。

《赫芬頓郵報》在訪問了10名福斯新聞前、現任女員工後，發現她們都曾受高層性騷擾，甚至性侵害。旗下女員工聽完梅鐸發言後怒不可遏，譴責梅鐸睜眼說瞎話。有前記者斥責，這些性醜聞持續地發生，而且涉案者正是負責決定晉升或加薪的人，這不只是「問題」，而是罪行。

福斯內部性騷擾傳聞其實屢見不鮮，除了艾爾斯，紅牌主播比利歐萊利（Bill O'Reilly）今年4月也被爆出涉嫌性侵5名女子；資深男主持人查爾斯佩恩（Charles Payne）也被控訴性侵女政治評論員史考蒂尼爾休斯（Scottie Nell Hughes）後，以肉體關係威脅對方當作事業上的利益交換。