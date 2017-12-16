中國未對台採過激行動有原因 解放軍少將狂言：等台灣覺悟

2017-12-16 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐美公使李克新本月8日，對美國國會通過的國防授權法要求美台軍艦互訪表示，「美國軍艦抵達高雄之日，就是我解放軍武力統一台灣之時」。中國解放軍少彭光謙今天則表示，武統之日在未來發生的可能性將會越來越高，他也表示一直以來中國沒有對台採取過激行動，就是在「等待台灣的覺悟」。

綜合媒體報導，彭光謙今在《環球時報》2018年會上，就日前美國國會通過的國防授權法發表看法時表示，「美艦抵台就是武統之日的可能性在未來一段時間內將會越來越大。」

彭光謙表示「美艦抵台已經箭在弦上，美軍艦什麼時候訪問台灣，我們不知道，但對中國來說是一個很大的挑戰，我們要做好充分的準備和最壞的打算。如果美方一旦這麼做了，我們絕對是不能坐視不理的」。彭光謙指出，中美建交的基本條件就是「美國從台灣撤軍，廢除美蔣條約，斷絕美台關係」，「如果這個根基動搖了，中美關係就徹底的over了」。

彭光謙還說「一直以來我們沒有對台採取過激的行動，就是等待台灣的覺悟，如果美台真敢這麼做，我們就會採取斷然的措施，沒什麼好客氣的」，彭光謙還表示，「這不是一個小問題，是一個大是大非的問題」。

另外，對於日前中國與印度在洞朗的對峙事件，彭光謙表示，該事件對中國最大的影響是「進一步完善西部的戰略布局」，他表示，「本來我們有點小缺口，你們這樣一搞還得做點準備，我們得感謝印度。」