發射成功！ Space X回收火箭 首次成功升空

美國太空探索技術公司（SpaceX），在昨日（15）首創「重複使用載具」為國際太空站（ISS）運送補給物資的紀錄。（美聯社）

2017-12-16 18:50

〔即時新聞／綜合報導〕科技大亨馬斯克（Elon Musk）創辦的美國太空探索技術公司（SpaceX），在昨日（15）首創「重複使用載具」為國際太空站（ISS）運送補給物資的紀錄。

根據《CNBC》報導，美東時間15日上午10時36分在佛州卡納維爾角的空軍基地，SpaceX 成功發射搭載蛟龍（Dragon）太空船的「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭，同時也創下了重複使用先前回收的火箭和太空船的紀錄。

發射10分鐘後，第一節火箭平順地從空中返回，輕輕的降落在卡納維爾角的第一著陸區，此時位在加州霍桑市（Hawthorne）的SpaceX總部，收看直播的員工們則爆出一陣歡呼。

「實在是一大成果」，隸屬美國太空總署（NASA）的國際太空站運輸一體化辦公室經理馮峰（Ven Feng）對於看見今年6月曾升空又返回的火箭和太空船被重覆使用，做出肯定的評價。

SpaceX在「重複使用而非拋棄昂貴零件」領域上付出心力，至今已成功回收20枚火箭推進器。而「蛟龍」太空船則預計於週日抵達國際太空站。