用「Tinder」交友軟體賣檯燈 女大生一夕爆紅

艾琳在「Tinder」上賣檯燈的突發奇想，讓她一夕爆紅。（圖擷自AlineLaReine推特）

2017-12-16 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕紐約1名18歲女大生下載交友軟體「Tinder」，但她並未用來介紹自己，反而是在上頭行銷檯燈。突發奇想的檯燈個人檔案，意外吸引許多網友爆笑留言，甚至有人認真回覆，「妳跟其他女孩不一樣」。她把搞笑的對話在推特發文，引起網友熱議，也讓她意外爆紅。

綜合外媒報導，紐約州立大學奧斯威格分校（Oswego University）的大一新生艾琳（Aline）曾用過「Tinder」，但從未認真要在上面找約會對象，且當她交到男友後，就刪掉它沒再用過。

艾琳回憶當時，表哥送她一座檯燈時，但她覺得檯燈對她毫無用處，決定PO上網賣掉。她突發奇想的在「Tinder」為檯燈創立個人帳號「姓名：檯燈、25歲」，且在簡介上表明，「我沒有要找約砲對象，我只是單純要賣掉檯燈，認真想買的人再回覆我」。

檯燈檔案上架沒多久，艾琳收到許多回應和配對的訊息，讓她手機響個不停。其中有人願意以125美元（約新台幣3743元）買下檯燈；也有人不買燈要買她，「妳跟其他女孩不一樣」。有趣的對話艾琳PO上推特後，吸引媒體報導跟網友們熱烈討論，讓她嚐到一夜爆紅的滋味。

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