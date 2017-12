用「Tinder」交友軟體賣檯燈 女大生一夕爆紅

2017-12-16 21:34

〔即時新聞/綜合報導〕紐約1名18歲女大生下載交友軟體「Tinder」,但她並未用來介紹自己,反而是在上頭行銷檯燈。突發奇想的檯燈個人檔案,意外吸引許多網友爆笑留言,甚至有人認真回覆,「妳跟其他女孩不一樣」。她把搞笑的對話在推特發文,引起網友熱議,也讓她意外爆紅。

綜合外媒報導,紐約州立大學奧斯威格分校(Oswego University)的大一新生艾琳(Aline)曾用過「Tinder」,但從未認真要在上面找約會對象,且當她交到男友後,就刪掉它沒再用過。

艾琳回憶當時,表哥送她一座檯燈時,但她覺得檯燈對她毫無用處,決定PO上網賣掉。她突發奇想的在「Tinder」為檯燈創立個人帳號「姓名:檯燈、25歲」,且在簡介上表明,「我沒有要找約砲對象,我只是單純要賣掉檯燈,認真想買的人再回覆我」。

檯燈檔案上架沒多久,艾琳收到許多回應和配對的訊息,讓她手機響個不停。其中有人願意以125美元(約新台幣3743元)買下檯燈;也有人不買燈要買她,「妳跟其他女孩不一樣」。有趣的對話艾琳PO上推特後,吸引媒體報導跟網友們熱烈討論,讓她嚐到一夜爆紅的滋味。

I made a tinder to sell my lamp and got so many matches and messages that it crashed my phone and sent it into a crash loop. It’s cool though, I sold it. thanks Joseph. pic.twitter.com/EP0cIjS2WN