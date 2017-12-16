北極熊餓壞了 誤闖阿拉斯加機場跑道覓食

兩隻北極熊週四（14日）疑因肚子太餓，誤闖機場覓食。（翻攝自Scott Babcock臉書）

2017-12-16 20:03

〔即時新聞／綜合報導〕對機場來說，與野生動物間的衝突通常不外乎是鳥擊等狀況，但美國阿拉斯加州最北的威爾羅傑斯紀念機場（Wiley Post-Will Rogers Memorial Airport），日前卻出現兩位驚人「訪客」，有2頭北極熊疑為覓食而誤闖跑道，幸好當時並無航班起降，未造成實質影響。

綜合外媒報導，這件事發生在本週四（14日），當機場的設備人員巴布考克（Scott Babcock）在清晨約6點半，開著工程車檢查跑道時，突然看到遠處有兩隻動物闖入；原本以為只是兩匹野狼，沒想到當距離越來越近，巴布考克才赫然驚覺：天啊！是北極熊！

由於北極熊為當地受保護動物，機場人員依法不得追趕或騷擾牠們，巴布考克只能開著工程車跟在後面，幸虧2隻年輕的北極熊看到人類也嚇了一跳，紛紛轉身逃離跑道，雖然又在附近堆雪區逗留數小時才離去，但並未造成人員傷亡。

巴布考克之後通報了野生動物管理局，動保人員前往確認北極熊已離去；動保人員表示，兩隻北極熊很可能是因飢餓才誤闖跑道覓食，但由於當地接下來幾個月的日照時間短，人們很難察覺其蹤跡，飢餓的北極熊對當地可能會帶來不小威脅。

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