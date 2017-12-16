常用臉書會影響心理？ FB透過聲明稿承認了

臉書證實長期使用的確會影響心理。（路透）

2017-12-16 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕社交媒體界巨頭Facebook前副總裁帕利哈皮蒂亞 （Chamath Palihapitiya）不久前才公開發言，為自己創造「臉書」造成「社會分裂」、「程式化人類行為」等負面影響深感歉疚。臉書於15日釋出新聞稿，並舉出研究數據，承認人類行為會被臉書干擾，對心理狀態亦會產生不小的影響。

臉書研究總監金斯伯格（David Ginsberg）在公司網誌發表研究文章，當中引用許多大學分析使用臉書的利弊結果。

根據密西根大學（University of Michigan）大學一項研究證實，研究人員讓學生隨機在FB瀏覽10分鐘的心情，會比另一批學生指定閱讀某些FB貼文或與好友聊天的心情還差。

另一項由聖地牙哥加利福尼亞大學（UC San Diego）及耶魯大學（Yale）進行的研究發現，點擊連結次數比一般人高於4倍者、按讚次數為平均值2倍者，心理健康指數都會比較差，但目前仍不知道原因為何，只知道漫無目的使用臉書心情的確會變差。

但新聞稿中亦引述好的面相，臉書與卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）共同合作的研究發現，在臉書越是活躍的用戶，收到來自親友間的訊息也會變多，這有利於改善孤獨感，關鍵在於「互動」。

另外，有鑑於每週有數以百萬計的網友在FB上宣告單身，為了不讓他們觸景傷情，臉書還可以幫你自動過濾前任的一切消息。

近日也推出一項名為「打盹」（Snooze）的新功能，讓用戶設定於30日期間內，自動隱藏某些人的貼文和動態通知，不需完全將對方「封鎖」或「取消追蹤」。