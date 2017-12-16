中研院學者赴港被拒 香港學聯：政治決定、港府應道歉

2017-12-16 16:27

〔即時新聞／綜合報導〕中研院台灣史研究所副研究員吳叡人，和社會學研究所副研究員吳介民，受香港學聯邀請，原定於20日訪港出席研討會，但日前申請港簽未獲准。香港學聯今日（16）發表聲明，稱港府沒有交代兩人被拒原因，並質疑港入境處有「黑名單」、此次事件是「政治決定」，以及要求港府對兩學者道歉。

據《香港01》報導，香港學聯邀請中研院台灣史研究所副研究員吳叡人，和中研院社會學研究所副研究員吳介民，出席將於22日舉辦的《殖民香港：由英殖時期到特區年代》學術研討會。但兩學者網上申請赴港簽證被拒，也來不及以書面方式申請「香港旅遊入境許可證」。學聯副秘書長袁德志稱，吳介民和吳叡人近年皆有應港大學生會邀請赴港，並成功入境，但此次簽證被拒，港府未清楚交代拒絕原因。

學聯今日以「中殖香港成孤島 港人自救守自由」為題發表聲明，批評港府「對自己內部的入境黑名單敏感程度過高」，因此造就台學者無法入港的「政治決定」，此舉也破壞了香港的學術自由。聲明稱港府「自行閹割，將一個特區應有的自治權雙手奉上，為中國政府服務」，並且「『一國兩制』已成國際笑話」。聲明另要求港府，「正式向吳介民博士和吳叡人博士發出一封道歉聲明，並承諾不會有同類事件發生」。

吳叡人對簽證被拒一事表示，中國對香港的管控已經擴展到臺面下的學術活動，並對香港局勢已無「樂觀幻想」。