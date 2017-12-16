醉漢酒駕車禍身亡 同桌飲客沒勸酒也要賠錢

2017-12-16 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕我國酒駕案件層出不窮，相關議題的討論熱度一直居高不下，中國發生1起酒駕者發生車禍不幸身亡的案例，法院最終宣判，與死者同桌飲酒的好友都應連帶承擔民事賠償責任。

根據中媒《看看新聞》報導，山東1名張姓男子今年2月與同事等10人相約聚餐，席間眾人都喝了不少酒，然而聚餐結束後，張男堅持要自行駕駛機車離去，最終發生車禍不幸死亡。死者家屬認為當晚參與飲酒的其他9人未極力勸阻張某酒駕，法官審理後認同家屬的主張，判決其餘9人應承擔民事賠償責任，每人需賠償張男家屬人民幣9800元（約新台幣4萬4419元）。

意外發生後，死者的同事等9人主張，他們與張男共事多年，當晚飲酒時亦沒有主動勸他飲酒，聚餐結束後大家也極力勸阻張男不要騎車，但後者不聽勸阻最終才發生憾事，強調在事件中已盡到相應的義務，無須承擔賠償責任。

然而，當地法院審理該案後指出，同事雖無勸酒等行為，但在聚餐結束後未能實際有效地勸阻死者，對醉酒後獨自騎乘機車的危險行為也沒有採取相應的措施，未履行護送、通知、照顧等多項義務，因此主觀上存在疏忽大意的過失。

法官接著解釋說，被告等9人雖曾勸阻張男不要騎車，但未盡到普通人應有最大限度的合理注意義務，最終導致張男死亡，與此後果之間存在間接的因果關係，所以應坦承相當的民事賠償責任。