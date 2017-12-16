原本不爽愛車遭法拉利追撞 他見爆乳正妹駕駛秒氣消

中國日前發生一起車禍，被撞車主原本很不爽，但看到肇事車主是一名爆乳正妹，他立刻怒氣全消。（圖擷自中國《網易新聞》）

2017-12-16 14:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國日前發生一起車禍事故，一輛價值千萬的法拉利不慎追撞前方本田轎車，還波及到另一輛車，本田車主原本怒氣沖沖下車要找法拉利車主理論，結果一看到下車的法拉利車主是個爆乳正妹，讓他瞬間氣全消了。

據中國《網易新聞》報導，一輛紅色的法拉利疑似沒抓準行車安全距離、車速過快，結果不慎追撞前方一輛白色本田轎車，還因此波及另外一輛車。本田車主下車察看發現愛車後車廂整個嚴重凹陷毀損，怒氣沖沖要找法拉利車主理論，結果法拉利車主打死也不肯下車，直到接獲報案的警方趕到現場，法拉利車主才願意下車。

法拉利車主一下車，立刻吸引在場所有人的目光，因為車主是一位身材火辣、穿著緊身深Ｖ黑裝褲的爆乳正妹，而原本要找法拉利車主算帳的本田車主，在看到法拉利正妹車主後，連重話都不好意思說，怒氣更是瞬間全消。

事後法拉利正妹車主也感到很抱歉，便留下聯絡方式待日後處理賠償事宜。報導也指出，法拉利追撞前方車輛的原因，疑似是女車主穿高跟鞋開車，而來不急剎車所導致。另外，為何女車主能駕駛這輛要價2500萬元新台幣的法拉利，也引起中國網友議論。